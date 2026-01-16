Аэропорт Саратова возобновил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Саратова. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Уточняется, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропорту ввели примерно в 14:30 16 августа.

Утром 16 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. В Белгородской области сбили 44 дрона, в Рязанской области — 22, в Ростовской и Воронежской областях — по 11. Еще семь целей нейтрализовали в Курской области, по четыре — в Волгоградской и Тульской областях. По одному БПЛА ликвидировали в Орловской и Липецкой областях, а также в воздушном пространстве Крыма.

