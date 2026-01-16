Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Саратова
Lozovoy Alexey/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Саратова. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Уточняется, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в аэропорту ввели примерно в 14:30 16 августа.

Утром 16 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. В Белгородской области сбили 44 дрона, в Рязанской области — 22, в Ростовской и Воронежской областях — по 11. Еще семь целей нейтрализовали в Курской области, по четыре — в Волгоградской и Тульской областях. По одному БПЛА ликвидировали в Орловской и Липецкой областях, а также в воздушном пространстве Крыма.

Ранее на сайте «Авито» появилось объявление о продаже московского аэропорта Домодедово.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27639547_rnd_6",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+