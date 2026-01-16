В Австралии потратят $3 млрд на борьбу с загадочными шарами

В Австралии представили план за $3 млрд по борьбе с загадочными шарами на пляжах

Правительство штата Новый Южный Уэльс в Австралии объявило о плане стоимостью $3 млрд, который позволит предотвратить появление странных шаров, которые заполонили пляжи Сиднея. Об этом сообщает News.com.au.

«В ответ на полученные данные (экологов - прим. ред.) правительство заявило об инвестиционной программе в размере $3 млрд для очистных сооружений Малабара в течение следующих 10 лет», — пишет издание.

Как отмечается, с октября 2024 по январь 2025 года на пляжах Сиднея появились скопления мусора, напоминающего смолу. Эти отложения вызвали опасения у местных жителей и экспертов по охране окружающей среды. Безопасность отдыхающих оказалась под угрозой, что в итоге привело к вынужденному закрытию нескольких популярных пляжных зон.

Портал Phys.org в ноябре прошлого года писал, что ученые из Университета Нового Южного Уэльса изучили состав загадочных черных шаров, которые выбросило на берег в Сиднее. Анализ показал, что они состоят из мыла, микропластика и различных химических веществ.

