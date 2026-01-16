Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Австралии потратят $3 млрд на борьбу с загадочными шарами

В Австралии представили план за $3 млрд по борьбе с загадочными шарами на пляжах
Australia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/Global Look Press

Правительство штата Новый Южный Уэльс в Австралии объявило о плане стоимостью $3 млрд, который позволит предотвратить появление странных шаров, которые заполонили пляжи Сиднея. Об этом сообщает News.com.au.

«В ответ на полученные данные (экологов - прим. ред.) правительство заявило об инвестиционной программе в размере $3 млрд для очистных сооружений Малабара в течение следующих 10 лет», — пишет издание.

Как отмечается, с октября 2024 по январь 2025 года на пляжах Сиднея появились скопления мусора, напоминающего смолу. Эти отложения вызвали опасения у местных жителей и экспертов по охране окружающей среды. Безопасность отдыхающих оказалась под угрозой, что в итоге привело к вынужденному закрытию нескольких популярных пляжных зон.

Портал Phys.org в ноябре прошлого года писал, что ученые из Университета Нового Южного Уэльса изучили состав загадочных черных шаров, которые выбросило на берег в Сиднее. Анализ показал, что они состоят из мыла, микропластика и различных химических веществ.

Ранее в Австралии десятки тысяч домов остались без света из-за циклона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27639271_rnd_2",
    "video_id": "record::54f43802-478b-4c3e-8292-c92217790f81"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+