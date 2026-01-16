Размер шрифта
Умер основатель ресторанов Ginza Project Лапин

Основатель ресторанного бренда Ginza Project Вадим Лапин умер на 63-м году жизни
Основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет. Об этом пресс-служба компании сообщили в своем Telegram-канале.

Там рассказали, что ресторатор на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием.

«Для Ginza Project это большая утрата. Компания выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и работал с Вадимом Валентиновичем», — говорится в публикации.

Управлять ресторанной группой после смерти Вадима Лапина будет его сын Марк. Информацию о дате и месте прощания в компании пообещали сообщить позднее.

Ginza Project создана в 2003 году Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным. На данный момент в управлении компании находятся более 150 проектов. В их число входят рестораны Sixty, Christian, «Карлсон», Terrassa, «Мансарда», Obed Bufet, а также кафе и апартаменты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах. В Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке есть сеть «Мари VANNA» от группы Ginza Project.

Ранее власти Петербурга начали снос ресторана SunDay Ginza на Крестовском острове.

