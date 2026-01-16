В Германии не исключают возможность бойкота ЧМ-2026 из-за действий США

Спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил о возможности бойкота чемпионата мира — 2026 по футболу и объяснил, в каком случае это может быть применено. Его слова приводит издание Bild.

«Отказ от турнира может рассматриваться разве только в качестве крайней меры для того, чтобы образумить президента [США Дональда] Трампа в гренландском вопросе», — сказал Хардт.

В СМИ до этого появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Российская сборная из-за отстранения от международных турниров не была допущена до жеребьевки мундиаля.

Ранее ветеран ЦСКА назвал политикой сдачу билетов на чемпионат мира.