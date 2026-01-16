«Объяснить может только Кличко»: Захарова пошутила про дело Тимошенко

Захарова: только Кличко объяснит, почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала антикоррупционное дело на Украине против главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только (мэр Киева Виталий. — Прим. «Газеты.Ru») Кличко», — пошутила она.

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму около $760 тысяч. Во время слушаний она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. Позже НАБУ опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также оплату голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее Тимошенко сделала резкое заявление о действующей власти на Украине.