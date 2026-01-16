Размер шрифта
Российский генерал заявил о контроле ВС РФ над всеми районами Купянска

Командующий группировкой «Запад»: ВС РФ контролируют все районы Купянска
Сергей Бобылев/РИА Новости

Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем российских военнослужащих. Об этом заявил командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев, передает РИА Новости.

Генерал-полковник доложил об обстановке на фронте министру обороны РФ Андрею Белоусову, который 16 января провел совещание на пункте управления группировки «Запад». В ходе встречи Кузовлев рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают предпринимать безуспешные попытки прорваться в Купянск. Несмотря на это, подразделения Вооруженных сил России сохраняют контроль над всеми районами города.

20 ноября 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину, что военнослужащие страны взяли под контроль Купянск в Харьковской области.

11 января текущего года Telegram-канал SHOT написал, что формирования ВСУ с начала 2026 года предприняли более 30 контратак на Купянск. По информации журналистов, также украинские военные пытались провести ротацию из блиндажей в лесополосе в районе села Глушковка. Российские операторы дронов обнаружили там машины повышенной проходимости HMMWV и нанесли по ним удар, ликвидировав личный состав и технику ВСУ.

Ранее дрон ВСУ попытался установить украинский флаг на здании администрации в Купянске.
 
