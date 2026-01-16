Увеличилось число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре

Число пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре увеличилось до 20

Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в центре МВД в Сыктывкаре увеличилось до 20. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по республике Коми.

«В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату», — говорится в заявлении.

До этого в министерстве здравоохранения республики Коми рассказали, что состояние девяти пострадавших в результате инцидента в учебном центре министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.