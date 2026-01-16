Ушедший из России автогигант столкнулся с падением продаж

Общие объемы продаж немецкой Porsche за прошедший год продемонстрировали снижение на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пресс-служба автогиганта, покинувшего Россию в 2022 году, сообщила на своем сайте.

За отчетный период немецкому производителю удалось реализовать около 279,4 тысяч машин, в то время как в 2024 году этот показатель составлял приблизительно 310,7 тысяч единиц. Таким образом, снижение продаж Porsche на мировом рынке за 12 месяцев достигло 31,3 тысячи автомобилей.

Основной причиной отрицательной динамики стало ощутимое падение спроса на ключевом для компании китайском рынке. В 2025 году продажи автомобилей Porsche в Китае упали на 26%, составив 41,9 тысячи единиц. Заметное снижение также наблюдалось на европейском рынке, где показатель уменьшился на 13% (до 66,34 тысячи), а в Германии – на 16% (до 29,97 тысячи).

Дополнительным фактором, повлиявшим на общую картину, стало прекращение производства моделей 718 Boxster и 718 Cayman, отметили в Porsche.

Ранее Porsche решил уволить 25% сотрудников.