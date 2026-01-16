Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Москвичам пообещали сильные морозы в выходные

Синоптик Вильфанд: морозы до -27°C прогнозируются в Москве в выходные
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

В эти выходные в Москву могут прийти морозы до -27°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством «Интерфакс».

По его словам, столбики термометров покажут отклонение на 7-9°C.

«В субботу ночью в центре города температура будет до -12°C, в спальных районах — до -20°C, а по области — до -26°C. В ночь на воскресенье температура уже в столице будет около -20°C, а по области — до -27°C. Это приличный морозец. Дневные температуры максимальные -10°C — -12°C, то есть утром будет холодно — ниже -15 °C», — сказал он.

Специалист объяснил, что морозы в столицу принес антициклон, который определяет погоду почти на всей территории России.

О холодах в столичном регионе предупреждал и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Холодать начнет уже с предстоящих выходных, в отдельных районах ожидается до -20 градусов, в столице температура воздуха будет колебаться от -13 до -15 градусов. На северо-западе Московской области будет потеплее – от -11 до -13 градусов, рассказал Ильин.

Ранее врач рассказал, как одеваться на пробежку на морозе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27639517_rnd_2",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+