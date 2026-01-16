Москвичам пообещали сильные морозы в выходные

Синоптик Вильфанд: морозы до -27°C прогнозируются в Москве в выходные

В эти выходные в Москву могут прийти морозы до -27°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством «Интерфакс».

По его словам, столбики термометров покажут отклонение на 7-9°C.

«В субботу ночью в центре города температура будет до -12°C, в спальных районах — до -20°C, а по области — до -26°C. В ночь на воскресенье температура уже в столице будет около -20°C, а по области — до -27°C. Это приличный морозец. Дневные температуры максимальные -10°C — -12°C, то есть утром будет холодно — ниже -15 °C», — сказал он.

Специалист объяснил, что морозы в столицу принес антициклон, который определяет погоду почти на всей территории России.

О холодах в столичном регионе предупреждал и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Холодать начнет уже с предстоящих выходных, в отдельных районах ожидается до -20 градусов, в столице температура воздуха будет колебаться от -13 до -15 градусов. На северо-западе Московской области будет потеплее – от -11 до -13 градусов, рассказал Ильин.

Ранее врач рассказал, как одеваться на пробежку на морозе.