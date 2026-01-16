Лурье готовится войти в жилье с приставами, пока Долина в ОАЭ

Покупательница квартиры Ларисы Долиной — Полина Лурье — планирует осмотреть приобретенное жилье 19 января. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко изданию Daily Storm.

«В понедельник [19 января], возможно, попадем в квартиру с приставами», — заявила представительница.

СМИ уточняют, что в момент осмотра сама народная артистка России будет находиться на отдыхе в ОАЭ.

12 января было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры по инициативе адвоката Лурье. Защитница народной артистки России Мария Пухова, в свою очередь, охарактеризовала действия Свириденко как «хайп» и «пиар акцию», предположив, что оппонентка стремится оставаться в медийном пространстве.

Свириденко ответила на критику, подчеркнув законность предпринимаемых шагов. В комментарии для Daily Storm она отметила:

«Когда я ей [Пуховой] писала — она не отвечала. <…> Мы должны закончить это [скандальную историю]. Я и Полина сейчас просто ждем информацию от приставов».

Недавно Ларисе Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности. Критик Сергей Соседов предположил, что российские зрители не смогут простить и принять певицу Ларису Долину после произошедшего в прошлом году скандала с квартирой.

