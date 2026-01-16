В российском регионе машина скорой помощи подорвалась на минах

Машина скорой помощи подорвалась на минах «Лепесток» в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

«Произошел подрыв машины скорой медицинской помощи, спешившей на вызов в Голопристанском районе, на минах», — написал он.

Черевко отметил, что украинские военнослужащие нанесли «циничный и преднамеренный» удар по медикам. Их действия в очередной раз продемонстрировали преступную сущность властей Украины, подчеркнул замглавы правительства.

«Они не гнушаются ничем, чтобы запугать и сломить нас. Но у них ничего не получится», — говорится в заявлении.

По словам Черевко, врачи продолжают оказывать помощь всем, кто в этом нуждается.

14 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские дроны атаковали трактора коммунальщиков, которые расчищали снег в Каховке. В результате водитель одного из тракторов получил ранения, его доставили в больницу. Беспилотники повредили технику, поэтому уборку снега пришлось приостановить. Глава региона обратил внимание, что за последнее время это был пятый случай удара украинских войск по местным коммунальщикам.

Ранее в Херсонской области во время атаки со стороны украинских войск пострадали несколько человек.