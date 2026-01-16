Размер шрифта
«В тюрьму ради пиара». Экс-нардеп оценил меру пресечения для Тимошенко

Экс-нардеп Олейник: Тимошенко сама хотела сесть в тюрьму
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Наказание, которое назначили лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, вполне соответствует совершенному ей преступлению, но сама политик, скорее всего, хотела бы сесть в тюрьму. Так бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что суд обязал Тимошенко выплатить залог на сумму 33,3 млн гривен (около $760 тысяч).

«Наказание, назначенное судом, соответствует совершенному Тимошенко преступлению. В теории суд мог бы применить и арест, потому что для этого есть основания, но, видимо, решили женщину пожалеть. Я думаю, что сама Тимошенко была бы не против сесть в тюрьму ради пиара, чтобы создать из себя мученицу», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, в случае ареста, Юлия Тимошенко могла бы попытаться повторить историю с судом 2011 года, когда она сознательно эпатировала судебные органы и тем самым зарабатывала одобрение общественности. При этом Олейник отметил, что Тимошенко могла бы выйти из тюрьмы в любой момент, стоило только заплатить залог.

«По итогу ее просто отстранили от общего корыта. Тимошенко подкупала депутатов, чтобы контролировать кадровые решения и создать из себя незаменимую фигуру, но не вышло. Теперь будет стоять в стороне от общего финансового потока», — заключил Олейник.

Ранее экс-депутат Рады объяснил, почему Запад может сделать Тимошенко президентом Украины.

