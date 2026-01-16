Размер шрифта
Женщина уехала делать макияж в Екатеринбург и бесследно пропала

Е1: в Екатеринбурге пропала женщина, приехавшая в город делать макияж
В Екатеринбурге нашли женщину, которая пропала в конце декабря прошлого года, ее не спасли. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, 45-летняя женщина по имени Светлана приехала в Екатеринбург и сняла квартиру. В городе она планировала сделать перманентный макияж и вернуться домой 29 декабря.

По данным Telegram-канала Ural Mash, последним, с кем она выходила на связь, стал ее взрослый сын. В последнем сообщении она написала, что купила билет и скоро вернется в Серов. Однако вскоре она перестала отвечать на звонки.

По словам самого молодого человека, у матери не было друзей в Екатеринбурге. В полицию он обратился только 2 января, так как ранее пытался найти ее самостоятельно.

Как рассказала знакомая, Светлана не заводила отношения с мужчинами и всегда была в режиме «дом – работа».

Женщину обнаружили только 16 января, но она уже не дышала. Ее, по данным Telegram-канала, нашли на балконе съемной квартиры. Сейчас в ситуации разбираются следователи.

Ранее подросток сбежал из детского дома в ДНР и пропал.

