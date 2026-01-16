Автор «Игры престолов» объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла

Автор серии книг «Песнь льда и пламени», легшей в основу сериала «Игра престолов», объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла. Писателя Джорджа Р. Р. Мартина цитирует Independent.

В период с 1996 по 2011 год автор опубликовал пять книг «Песни льда и пламени». В новом интервью 77-летний Мартин признался, что ему стало труднее создавать книги.

«Возможно, я слишком оптимистичен в отношении того, как быстро смогу все это написать», — сказал он.

Писатель добавил, что в «Ветрах зимы» будут представлены главы о Джоне Сноу, которого в предыдущей книге не стало. В «Игре престолов» Сноу (Кит Харингтон) был воскрешен, однако Мартин заявил, что сюжет книги будет отличаться от событий, описанных в сериале.

В октябре 2025 года Джордж Мартин признавался, что успех вымышленной вселенной «Игры престолов» привел к тому, что телеканалы и студии теперь скупают права на экранизацию всех его прошлых работ, даже тех, что он считал коммерчески неудачными.

