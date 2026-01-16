Зеленский рассказал о серьезном дефиците мощностей в украинской энергетике

Мощность украинской энергосистемы снизилась до 11 ГВт из-за масштабных повреждений инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает украинское издание «Новости. Live».

«Вчера потребление было большое — где-то 18 ГВт, а у нас были возможности [системы] 11 ГВт», — уточнил украинский лидер.

15 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также командным пунктам. Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 162 районах.

13 января министерство энергетики Украины сообщило, что потребители в пяти областях республики остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Речь шла о Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях, а также о Киеве, подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области.

