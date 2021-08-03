Крупнейший завод по сборке iPhone столкнулся с новой проблемой после наводнения

Крупнейший в мире завод по сборке iPhone, управляемый Foxconn в китайском Чжэнчжоу, столкнулся с нехваткой кадров после наводнения в городе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ранее утверждалось, что наводнение может повлиять на выпуск новой линейки «яблочных» смартфонов, презентация которых намечена на сентябрь 2021 года.

Однако в важный период фабрики столкнулись также и с нехваткой рабочих. В результате завод решил увеличить зарплаты для новых сотрудников до рекордного уровня с целью наращивания производства.

«В настоящее время у нас есть множество заказов, для которых требуется много рабочей силы», — сообщил Чжан Чжанву, заместитель менеджера Foxconn Technology Group. По его словам, нехватка кадров действительно ощутимая. «Мы будем уделять первоочередное внимание найму тех, кто пострадал от наводнения», — добавил сотрудник.

В провинции Хэнань выпало рекордное количество осадков, что привело к наводнениям. Более 1,3 миллиона человек были вынуждены уехать из своих домов. В результате наводнения погибли 302 человека, еще 50 пропали без вести.

Более 200 тыс. рабочих дежурили на главном заводе компании в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу в период наводнения. В компании уверяют, что производство на заводе вернулось в норму к 24 июля.

Заводы Foxconn в Чжэнчжоу отвечают за поставку примерно 80% всех iPhone, производимых в мире. Общая рабочая сила заводов составляет более 250 тыс. человек, а в пиковые периоды превышает 300 тыс.

Ранее эксперт Forbes призвал удалить популярное приложение с iPhone.