Адвокат объяснил, почему родители погибших на СВО не могут списать долги

Адвокат Сопельник: родители погибших на СВО не могут списать долги из-за закона 1998 года
Российские банки массово отказываются списывать долги родителям военных, погибших на СВО, потому что из-за неувязки в законах они не считаются «членами семьи». Об этом рассказал «Газете.Ru» адвокат Владислав Сопельник, консультирующий семьи российских бойцов.

После начала военных действий в 2022 году приняли 377-й федеральный закон, который регулирует вопрос кредитов участников СВО и их семей. На основании этого закона, если военный погиб или признан инвалидом первой группы, ему списывают все долги.

«Также на основании 2 статьи 377-го федерального закона члены семьи военнослужащего имеют право обратиться за списанием своих задолженностей», — указал юрист.

Однако проблема в том, как 377-й закон определяет «членов семьи». В этом он ссылается на старый 76-й закон, принятый еще до конфликта с Украиной, в 1998 году. Этот закон перечисляет как членов семьи военного детей, супруга или супругу, но не родителей.

«Абсолютно не упоминаются родители, ни слова про них нет. Этот закон был принят в 1998 году, а теперь банки трактуют его буквально и ссылаются на него, чтобы не закрывать долги родителям героев», — подчеркнул адвокат.

По словам Сопельника, это массовая проблема, в стране высокий уровень закредитованности, многие родители-пенсионеры берут кредиты для сыновей, а потом не могут их закрыть. Сложившаяся ситуация, с его точки зрения, несправедлива и в моральном плане.

«Это очень острая несправедливость… Родители себе нового ребенка не родят. Они как минимум заслуживают благодарности со стороны государства. Это просто безумно звучит: родители — не члены семьи», — резюмировал специалист.

Как матери, оставшиеся с большими долгами, безуспешно борются с банками, и как родителям все-таки избавиться от кредитов законным путем — читайте в материале «Газеты.Ru».

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

