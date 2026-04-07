Россиян предупредили о рисках шуток в рабочих чатах

Шутка, розыгрыш или «оригинальное» поздравление в переписке или рабочем чате могут обернуться для автора не только конфликтом, но и штрафом, если адресат или другие участники общения воспримут сообщение как оскорбление. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила адвокат Нина Еременко.

«Бытовое восприятие шутки и ее юридическая оценка нередко расходятся. Человек может считать свое сообщение безобидной выдумкой или проявлением юмора, но с точки зрения закона оно способно быть квалифицировано иначе. Гражданин, находясь в своих фантазиях и думая, что это просто оригинальная шутка, может оказаться лицом, которое будет подвергнуто административному наказанию за оскорбление. Речь идет о ситуациях, когда сообщение содержит унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме или в иной форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности», — отметила Еременко.

По ее словам, в таком случае россиян могут оштрафовать.

Отдельно Еременко обратила внимание на публикации в интернете. Если ложные сведения размещены публично и порочат честь и достоинство человека либо подрывают его репутацию, последствия для автора могут быть серьезнее. По словам адвоката, в таких случаях наказание может предусматривать штраф до 500 тыс. рублей, штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 160 часов.

Еременко подчеркнула, что грань между шуткой, выдумкой и правовой оценкой последствий не всегда очевидна для автора сообщения. При этом адресат и окружающие могут воспринять такие слова совсем не так, как рассчитывал отправитель, сказала адвокат.

Юрист добавила, что это касается и корпоративных средств коммуникации, к которым нередко имеет доступ широкий круг лиц. Кроме того, в трудовом договоре или внутреннем регламенте компании могут быть прописаны требования к деловому общению, корпоративной этике и культуре, заключила Еременко.

«Поэтому любые «необычные» приветствия, поздравления, обращения или использование лексики, выходящей за рамки общепринятой этики, могут быть расценены как нарушение внутренних правил работодателя и повлечь для сотрудника нежелательные последствия», — подытожила адвокат.

