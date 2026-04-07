Пермский школьник, напавший с ножом на учителя, несколько раз оставался на второй год

Школьник, напавший с ножом на учительницу, состоит на учете в полиции

Девятиклассник, ударивший педагога ножом у входа в школу, оставался на второй год и состоял на учете в полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный подросток имел проблемы с успеваемостью и оставался на повторное обучение. По факту нападения проверку проводит прокуратура Прикамья, расследование уголовного дела поставлено на контроль.

По данным Telegram-канала Baza, девятиклассник мог напасть на классного руководителя из-за проблем с учебой.

Инцидент произошел 7 апреля около 8:00 по местному времени (6:00 мск) на крыльце образовательного учреждения. Женщину госпитализировали, состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за жизнь педагога.

До этого подросток с ножом гонялся по школе за сверстником в Нижнем Тагиле. Очевидцы рассказали, что старшеклассник пронес в здание нож и устроил погоню за другим школьником. Педагоги вызвали полицию, которая оперативно прибыла на место. Хулигана задержали.

