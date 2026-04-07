В «Спартаке» рассказали, что не все получилось в игре с «Локомотивом»

Тренер «Спартака» Карседо заявил, что игра с «Локомотивом» не была лучшей

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что не может назвать прошедшую игру лучшей для него. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не могу назвать игру с «Локомотивом» лучшей при моей работе главным тренером в «Спартаке», потому что мы не были достаточно хороши в первом тайме. Мы не сыграли так, как задумывали, но во втором тайме показали характер и переломили ход встречи», — заявил Карседо.

Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

