Вратарь сборной России: «какие бы ни были ситуации, чемпионат мира остается праздником»

Несмотря на напряженную геополитическую обстановку, чемпионат мира — 2026 должен стать праздником футбола. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил вратарь «Акрона» и молодежной сборной России Игнат Тереховский.

«Если брать большую часть видов спорта, все ждут Олимпийских игр. Потому что золото Олимпиады — это что-то невероятное, то, к чему все спортсмены стремятся. У футболистов такой турнир — чемпионат мира. И какие бы ни были ситуации в мире, чемпионат мира остается праздником, глотком воздуха для тех, кто болеет футболом. Этого турнира ждут все. Он проходит не так часто, поэтому это всегда праздник», — считает Тереховский.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее Тереховский порадовался тому, что в сборную вызывается много вратарей, прошешдих школу «Краснодара».