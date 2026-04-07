В России могут ограничить перепродажу номеров телефонов новым владельцам

КПРФ выступила с инициативой запретить операторам связи продавать использовавшиеся ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом. Предлагается также обязать операторов сообщать абоненту, если предлагаемый номер уже использовался. Соответствующий законопроект вносится в Госдуму 7 апреля, пояснительная записка КПРФ есть у «Газеты.Ru».

В документе депутаты указали, что сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами.

Это создает целый ряд рисков: возможная утечка персональных данных бывших владельцев номеров, мошеннические действия с использованием старых номеров, недовольство новых абонентов при получении номеров «с негативной историей», а также «сложности в идентификации личности при использовании государственных сервисов», подчеркнули парламентарии.

Как говорится в документе, после расторжения договора сотовой связи с абонентом его мобильный номер снова поступает в продажу через «определенное время» в зависимости от оператора связи. Новые владельцы получают его вместе со всеми прежними настройками и привязками. Речь идет о социальных сетях, банковских и других приложениях.

Как заявил «Газете.Ru» один из авторов законопроекта Георгий Камнев, прежний хозяин номера может даже не помнить, что его номер остался привязан к номеру счета в банке или к мессенджеру. В итоге на бывшего владельца могут оформить кредит, а новый может столкнуться с прессингом коллекторов, если его предшественник «набрал долгов, не платил их годами, а теперь скрывается».

«Речи о том, чтобы запретить продавать бывшие в использовании номера, не идет. Но должен быть некий период охлаждения, который снимет или сведет к минимуму риски негативных последствий. Поэтому мы в КПРФ разработали законопроект, устанавливающий годовой запрет на повторное использование абонентского номера», — сказал Камнев.

До этого руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева заявила, что мошенники используют телефонные номера, которые предыдущие владельцы не отвязали от банковских приложений и маркетплейсов, чтобы получить персональные данные граждан и оформить на них кредиты.

