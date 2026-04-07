«Чеченскую Республику Ичкерия» признали террористической

Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Грозном признал иностранную организацию «Чеченская Республика Ичкерия» ( ЧРИ) и 29 ее подразделений в 14 странах Европы террористической. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве напомнили, что с начала спецоперации боевики ЧРИ участвуют в боевых действиях против российских войск в составе украинских вооруженных формирований, в том числе при нападениях на Белгородскую и Курскую области, а также «в убийствах российских военнослужащих и мирных жителей».

В ФСБ также предупредили, что все причастные к деятельности ЧРИ и оказывающие ей содействие, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая «предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного».

Уточняется, что организация была создана в 1991 году в Чеченской Республике. С ноября 2007 года ее возглавляет Ахмед Закаев, который находится в международном розыске за совершение преступлений террористического характера, он скрывается в Великобритании.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее назвал воюющих на стороне Украины чеченцев болтунами и предателями. Он также назвал этих людей «предателями своего народа и ислама». По мнению политика, «их существование» в Чечне «будет всегда вредить».

Ранее Кадыров заверил, что доберется до Закаева любой ценой.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
