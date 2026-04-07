Российский посол сделал важное заявление об убежище для Мадуро

Россия внимательно бы рассмотрела запрос на предоставление убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если такой поступит. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной», — сказал посол в ответ на вопрос, готова ли Россия предоставить Мадуро убежище в случае его освобождения из заключения в США.

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что позиция Москвы относительно похищения Мадуро остается неизменной. По его словам, вооруженная агрессия США является нарушением международного права и здравого смысла. Российский посол подчеркнул, что президент Венесуэлы и его супруга Силия Флорес должны быть освобождены.

Мадуро и Флорес были захвачены в ночь на 3 января во время военной операции США в Венесуэле. Их обвинили в наркотерроризме, а также в «разграблении богатств Венесуэлы» и доставили для суда в Нью-Йорк.

Второе заседание по делу Мадуро и его жены состоялось 26 марта. Президент Венесуэлы появился на суде в тюремной робе, а его ноги были закованы в кандалы. Защита требовала закрыть уголовное дело против Мадуро и Флорес в США в связи с тем, что американские власти блокируют для них возможность оплаты адвокатских услуг. В ответ судья Элвин Хеллерстайн заявил, что не намерен прекращать дело по требованию защиты.

Ранее Мадуро передал сторонникам послание из американской тюрьмы.