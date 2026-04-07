Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Венгрии назвали Орбана «агентом Путина» на Западе

Владимир Гердо/РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Балаж заявил, что действующий премьер страны Виктор Орбан якобы является агентом российского лидера Владимира Путина на Западе. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Самый ценный агент Путина на Западе — Виктор Орбан. У Кремля нет лучшего человека для представления российских интересов в самом сердце ЕС и НАТО», — заявил Балаж.

В преддверии выборов в Венгрии на предстоящих выходных политик заявил, что «никогда недовольство правительством не было таким сильным», а граждане якобы «ждут мессию».

При этом сам Виктор Орбан называл грубым и примитивным, когда его именуют «троянским конем» России и президента Владимира Путина.

Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ «знает русских и знает, что русские останутся», а не исчезнут из европейской политики. Для Будапешта очевидны три центра силы — Германия, Россия и Турция. Именно от этих стран зависит безопасность Венгрии. Поэтому Будапешту необходимо найти хорошее решение по всем трем направлениям.

Орбан назвал наивными и примитивными разговоры о «троянском коне». Они, по его мнению, заменяют серьезные аргументы для обсуждения войны.

Ранее Орбан призвал к радикальным мерам в отношении России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!