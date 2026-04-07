Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Балаж заявил, что действующий премьер страны Виктор Орбан якобы является агентом российского лидера Владимира Путина на Западе. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Самый ценный агент Путина на Западе — Виктор Орбан. У Кремля нет лучшего человека для представления российских интересов в самом сердце ЕС и НАТО», — заявил Балаж.

В преддверии выборов в Венгрии на предстоящих выходных политик заявил, что «никогда недовольство правительством не было таким сильным», а граждане якобы «ждут мессию».

При этом сам Виктор Орбан называл грубым и примитивным, когда его именуют «троянским конем» России и президента Владимира Путина.

Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ «знает русских и знает, что русские останутся», а не исчезнут из европейской политики. Для Будапешта очевидны три центра силы — Германия, Россия и Турция. Именно от этих стран зависит безопасность Венгрии. Поэтому Будапешту необходимо найти хорошее решение по всем трем направлениям.

Орбан назвал наивными и примитивными разговоры о «троянском коне». Они, по его мнению, заменяют серьезные аргументы для обсуждения войны.

Ранее Орбан призвал к радикальным мерам в отношении России.