Американский военный заявил о «козырях в рукаве» у Ирана

Экс-главком НАТО Ставридис заявил, что у Ирана еще есть козыри в рукаве

Экс-верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Иран не соглашается на прекращение огня, поскольку у него еще есть козыри в рукаве в рамках ведения конфликта. Его слова приводит CNN.

Он отметил, что «Иран хочет сохранить свои самые ценные козыри: во-первых, закрытие Ормузского пролива, и во-вторых, почти 1000 фунтов обогащенного урана».

«Так что у них еще есть козыри в рукаве», — добавил Ставридис.

Военный напомнил, что колебания цен на энергоресурсы были вызваны решением Ирана закрыть критически важный для перевозки нефти пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

