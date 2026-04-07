Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу

Врач Андреева: при аллергии на пыльцу не стоит есть орехи, груши, яблоки и морковь
Перекрестная аллергия — это ситуация, при которой организм реагирует на несколько различных аллергенов благодаря сходству их белковых структур. Например, среди аллергенов пыльцы деревьев описаны белки, которые повторяют себя в орехах, грушах, яблоках, косточковых фруктах, в моркови, сельдерее, баклажане, паприке и даже в картофеле, рассказала «Газете.Ru» врач — аллерголог-иммунолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Екатерина Андреева.

Одно из самых главных веществ в процессе развития аллергической реакции — это гистамин. Контакт с аллергеном вызывает каскад реакций, приводящий к неконтролируемой выработке гистамина, и, как следствие, к возникновению зуда кожи и слизистых, чихания, высыпаний на коже, отеков, затрудненного дыхания. Причем у человека с поллинозом эти симптомы может вызвать контакт не только с пыльцой, но и с некоторыми продуктами из-за схожих белков в составе.

По словам врача, больные, как правило, отмечают в сезон цветения зуд слизистых, чихание, слезотечение, водянистое отделяемое из носа или затрудненное дыхание, а после употребления пищевого аллергена — зуд во рту и в горле, приступы одышки, высыпания на теле или отеки, особенно в области век, губ, пальцев. Аллергические реакции отличаются воспроизводимостью, то есть возникают всякий раз после контакта с аллергеном и, как правило, незамедлительно.

«Например, пациенты с выявленной аллергией к злаковым травам могут отмечать симптомы со стороны глаз и дыхательной системы в первую половину лета в средней полосе России, а также пищевые реакции к пищевым злакам и к алкоголю на основе злакового сырья, к ананасам, персикам, арахису и меду. Вторая половина лета ассоциирована с цветением сорных трав, перекрестных к бобовым, бахчевым культурам: арбуз, дыня, тыква, а также к кабачкам и баклажанам, подсолнечнику, капусте. «Летние» пациенты могут отмечать, что аллергенные продукты переносятся хуже после термической обработки. Белки, содержащиеся в них, термостабильны: после термической обработки они сохраняют свои аллергенные свойства, а в некоторых случаях они даже усиливаются», — заключила доктор.

Также многие пациенты с поллинозом отмечают перекрестные реакции с другими аллергенами растений, например, с «коммерческими» цветами (розы, тюльпаны, нарциссы, лилии, георгины, астры, хризантемы) или при использовании натуральных аромамасел, фитотерапии.

«Описан так называемый синдром новогодней елки, когда весенние симптомы в виде чихания и зуда в носу возвращаются среди зимы. Во время праздников также может возникнуть еще один синдром, ассоциированный с пищевой аллергией — «блинный синдром». Пациенты с аллергией к клещам домашней пыли отмечают неблагоприятные реакции после употребления продуктов, изготовленных из муки, загрязненной мучным клещом. Мерами предосторожности служат хранение пищи в надлежащих условиях и ее употребление в пределах срока годности. У больных с реакциями к плесневым грибкам иногда возникает пищевая аллергия к продуктам брожения, дрожжам, алкоголю, колбасным изделиям и сырам с плесенью», — заключила врач.

