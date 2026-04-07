Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно о состоянии учительницы после нападения подростка в Пермском крае

Telegram-канал «Baza»

Состояние пострадавшей при нападении школьника учительницы в Пермском крае оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, учительницу экстренно госпитализировали. На данный момент врачи борются за ее жизнь. Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей.

«Делаем все возможное», — написал Махонин.

Инцидент произошел 7 апреля около 08:00 по местному времени (06:00 мск) на крыльце образовательного учреждения. По данным регионального МВД, ученик 9 класса тяжело ранил ножом свою классную руководительницу. Мотивы подростка устанавливаются. Его задержали, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

До этого подросток открыл стрельбу в школе в Уфе, ранив учителя истории и обществознания. Выяснилось, что школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине.В СМИ сообщили, что парень недавно перевелся в школу и не смог найти общий язык со сверстниками. Он вел Telegram-канал, в котором писал о ненависти к учителям и одноклассникам, а также рассказывал о подготовке к нападению.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
