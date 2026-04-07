Стало известно о состоянии учительницы после нападения подростка в Пермском крае

Состояние пострадавшей при нападении школьника учительницы в Пермском крае оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, учительницу экстренно госпитализировали. На данный момент врачи борются за ее жизнь. Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей.

«Делаем все возможное», — написал Махонин.

Инцидент произошел 7 апреля около 08:00 по местному времени (06:00 мск) на крыльце образовательного учреждения. По данным регионального МВД, ученик 9 класса тяжело ранил ножом свою классную руководительницу. Мотивы подростка устанавливаются. Его задержали, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

До этого подросток открыл стрельбу в школе в Уфе, ранив учителя истории и обществознания. Выяснилось, что школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине.В СМИ сообщили, что парень недавно перевелся в школу и не смог найти общий язык со сверстниками. Он вел Telegram-канал, в котором писал о ненависти к учителям и одноклассникам, а также рассказывал о подготовке к нападению.

