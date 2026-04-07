Нардеп оправдался за слова о людских ресурсах на 10 лет войны с Россией

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Нардеп Мережко оправдался за слова о людских ресурсах на 10 лет конфликта с РФ
Верховная рада Украины

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко оправдался за слова о том, что у Украины хватит людских ресурсов еще на 10 лет военного конфликта с Россией. Об этом сообщает УНИАН.

Он уточнил, что не имел в виду, что конфликт продлится еще столько времени. Рассуждение велось о «ресурсе прочности, то есть мобилизационном ресурсе». Мережко подчеркнул, что в его словах речь не идет о том, сколько еще продлятся боевые действия.

«Мобилизационный ресурс – это вообще категория теоретическая на самом деле. И вообще речь не идет о том, сколько продлится война. Война может закончиться завтра, она может закончиться через несколько лет, никто этого не знает», – заявил нардеп.

До этого Александр Мережко заявил, что Украине хватит людских ресурсов на 10 лет военного конфликта. В ответ на это военный эксперт Владимир Евсеев заявил «Газете.Ru», что ВСУ без массового применения БПЛА могут воевать еще два года.

Поясняя свою позицию, Евсеев напомнил, что Украина – «немаленькое государство», где, несмотря на серьезное сокращение численности населения, власти пока находят мобилизационный ресурс. Поэтому, по словам эксперта, «Украина ослабевает, но не настолько, чтобы завтра она сдалась».

Ранее на Украине призвали не ждать «популярных решений» о сроках службы в ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!