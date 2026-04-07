Нардеп оправдался за слова о людских ресурсах на 10 лет войны с Россией

Нардеп Мережко оправдался за слова о людских ресурсах на 10 лет конфликта с РФ

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко оправдался за слова о том, что у Украины хватит людских ресурсов еще на 10 лет военного конфликта с Россией. Об этом сообщает УНИАН.

Он уточнил, что не имел в виду, что конфликт продлится еще столько времени. Рассуждение велось о «ресурсе прочности, то есть мобилизационном ресурсе». Мережко подчеркнул, что в его словах речь не идет о том, сколько еще продлятся боевые действия.

«Мобилизационный ресурс – это вообще категория теоретическая на самом деле. И вообще речь не идет о том, сколько продлится война. Война может закончиться завтра, она может закончиться через несколько лет, никто этого не знает», – заявил нардеп.

До этого Александр Мережко заявил, что Украине хватит людских ресурсов на 10 лет военного конфликта. В ответ на это военный эксперт Владимир Евсеев заявил «Газете.Ru», что ВСУ без массового применения БПЛА могут воевать еще два года.

Поясняя свою позицию, Евсеев напомнил, что Украина – «немаленькое государство», где, несмотря на серьезное сокращение численности населения, власти пока находят мобилизационный ресурс. Поэтому, по словам эксперта, «Украина ослабевает, но не настолько, чтобы завтра она сдалась».

Ранее на Украине призвали не ждать «популярных решений» о сроках службы в ВСУ.