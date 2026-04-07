Воевавшую за Украину наемницу из США переобъявили в розыск в РФ

Американскую наемницу Эштон-Чирилло, воевавшую за Вооруженные силы Украины (ВСУ), переобъявили в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в сообщении.

В июне 2025 года Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил наемницу к 20 годам лишения свободы. Ее признали виновной в участии в боевых действиях на стороне Киева. В отношении Эштон-Чирилло было возбуждено два уголовных дела — за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника и распространение заведомо ложной информации о российских войсках.

В начале июня 2025 года шведского гражданина Джонатана Кванца также заочно приговорили в России к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

Ранее американский журналист рассказал, как Украина вербует наемников в западных странах.

 
