В России ожидают точечных переходов на сокращенную рабочую неделю

Крупные предприятия в России могут точечно переходить на сокращенную рабочую неделю при ухудшении экономической ситуации, однако массовым такой сценарий пока не выглядит. Об этом «Газете.Ru» заявила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По данным СМИ, «Камаз» может перейти на сокращенный график работы. Сообщается, что спрос на седельные тягачи упал на 70%, на самосвалы - на 60%, а потери компании в 2025 году составили около 20 млрд рублей. Пока речь идет о возможном введении четырехдневной рабочей недели с 1 июня, но обсуждается и более жесткий сценарий.

«Вероятность такого перехода зависит прежде всего от общей ситуации в экономике. При этом в ряде отраслей сохраняется дефицит кадров, поэтому работодателям зачастую выгоднее удерживать сотрудников на полной занятости, чтобы не потерять квалифицированных специалистов. Сейчас сокращенная рабочая неделя применяется в основном точечно — прежде всего в тех сферах, где происходит резкое падение спроса. Такой формат считается классическим антикризисным инструментом, который позволяет компаниям снизить издержки без прямого сокращения штата», — отметила Ганькина.

По ее словам, у этой меры есть несколько преимуществ для бизнеса: в частности, речь идет об экономии на компенсациях, поскольку увольнение по Трудовому кодексу требует дополнительных выплат, тогда как перевод на неполную занятость означает лишь пропорциональное снижение зарплаты. Кроме того, такой подход помогает сохранить кадровый потенциал: в условиях дефицита работников компаниям проще временно сократить часы, чем потом заново искать и обучать персонал, добавила эксперт.

Еще одним плюсом Ганькина назвала гибкость этого механизма: если ситуация улучшается, работодателю проще вернуть обычный график работы без лишней бюрократии.

В то же время у сокращенной недели есть и обратная сторона. Представитель Роскачества указала, что такая мера может привести к снижению доходов сотрудников, а также негативно сказаться на их мотивации и производительности.

