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Эксперт дал советы по защите от нового вида мошенничества в мессенджерах

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Новый способ кражи денег через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов работает благодаря слепой вере россиян в возможность обогатиться, рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. В интервью «Газете.Ru» специалист дал рекомендации по защите от этого вида мошенничества.

Власов пояснил, что этот способ мошенничества появился недавно, однако быстро получил широкое распространение. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, как в данном случае работает схема мошеннических действий.

«Есть якобы розыгрыш, и нужно перейти по ссылке, чтобы узнать сумму выигрыша. Переходя по ссылке, человек попадает на мошеннический сайт, который может даже выглядеть как сайт какой-нибудь известной организации (производителя, мессенджера, банка, лотереи). Алгоритм в том, что человек якобы выигрывает большую сумму, и, чтобы ее получить, нужно заплатить комиссию за конвертацию или налог в 13% (НДФЛ. — «Газета.Ru») или что угодно. Все это направлено на страсть русского народа к тому, чтобы обогатиться», — рассказал специалист.

По словам Власова, россиянам необходимо более скептично относиться к возможности получения легких денег. Эксперт добавил, что в таком случае всегда нужно самостоятельно заходить на сайты «организаторов».

«Как с этим бороться? Нужно ржавыми гвоздями вбить себе в голову, что никогда нельзя переходить на сайты по ссылкам. Если кто-то вам что-то обещает, наберите своими руками в адресной строке сайт организатора розыгрыша. Второе: как только вам сообщают, что вы что-то выиграли и вам что-то нужно заплатить, то сразу закрывайте сайт и бегите оттуда сломя голову. Как только вас просят что-то заплатить, то вы должны быть на 200% уверены, что вы расстаетесь со своими деньгами и дарите их мошенникам. Конечно же, никакого выигрыша у вас не будет», — рассказал специалист.

Он объяснил, что россияне попадаются на подобные уловки из-за отсутствия финансовой грамотности, как правило, у старшего поколения.

«Миллионы россиян обожглись на МММ (финансовая пирамида Сергея Мавроди, получившая широкое распространение в 90-х. — «Газета.Ru»), но все равно продолжают нести деньги в [финансовые] пирамиды. И если раньше люди отдавали свои кровные деньги, то сейчас они уже берут кредиты и продают квартиры. Есть неизменная вера в то, что все дураки, а я умный и все проверил, мне повезет», — заключил Власов.

Ранее Сбербанк рассказал о появлении нового вида мошенничества в мессенджерах.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет $1 млн», — сообщили в банке.

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