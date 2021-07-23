Инсайдер слил изображения Samsung Galaxy Buds 2

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter изображения беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 2, которые могут быть анонсированы 11 августа на презентации Unpacked.

Так, аксессуар будет доступен в четырех цветах: зеленом, фиолетовом, белом и черном. Кроме того, согласно данным PhoneArena, позже южнокорейский вендор добавит еще несколько вариантов оттенков, среди которых будет желтый.

Известно, что наушники получат функцию активного шумоподавлении. Кроме того, будет улучшено качество звука, а гарнитура сможет подключаться к нескольким устройствам одновременно. Емкость батареи зарядного чехла составит 500 мАч, а самого гаджета — 120 мАч.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, какие устройства Samsung покажет на будущей презентации.