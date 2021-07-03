Bloomberg: cвязанные с Россией хакеры совершили кибератаку на IT-компанию Kaseya

Хакеры совершили кибератаку с использованием вируса-вымогателя на международную компанию-производитель программного обеспечения Kaseya, передает Bloomberg.

По данным агентства, за атакой могут стоять связанные с Россией хакеры, которые входят в группировку REvil.

Штаб-квартиры этой IT-компании находятся в Дублине и Майами (штат Флорида). Kaseya производит программное обеспечение для компаний, которые предоставляют интернет-услуги в дистанционном формате.

Как сообщается, кибератаке подверглись не менее шести таких компаний, клиентами которых являются около 200 более мелких фирм. Предположительно, их данные были временно заблокированы.

По информации Bloomberg, вымогатели требуют выкуп в размере $44,9 тыс.