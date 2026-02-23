Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на одном из направлений

Сырский: ситуация для ВСУ на Южном направлении складывается сложная
Valentyn Ogirenko/Reuters

Ситуация для украинских войск на Южном направлении складывается сложная. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Ситуация на этом участке сложная», — написал он.

Сырский уточнил, что российские войска продолжают оказывать давление, активно применяют для инфильтрации малые штурмовые группы, используют артиллерию, беспилотные средства и бронетехнику.

23 февраля в министерстве обороны РФ рассказали, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

Также в результате удара были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы готовят плацдармы для наступления на Орехов в Запорожской области, ВСУ пытаются стабилизировать фронт. По его словам, на ореховском участке идут серьезные боевые действия.

Ранее на Западе спрогнозировали последствия наступления России на фронте.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!