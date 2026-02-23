Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на одном из направлений

Сырский: ситуация для ВСУ на Южном направлении складывается сложная

Ситуация для украинских войск на Южном направлении складывается сложная. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Ситуация на этом участке сложная», — написал он.

Сырский уточнил, что российские войска продолжают оказывать давление, активно применяют для инфильтрации малые штурмовые группы, используют артиллерию, беспилотные средства и бронетехнику.

23 февраля в министерстве обороны РФ рассказали, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.

Также в результате удара были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы готовят плацдармы для наступления на Орехов в Запорожской области, ВСУ пытаются стабилизировать фронт. По его словам, на ореховском участке идут серьезные боевые действия.

Ранее на Западе спрогнозировали последствия наступления России на фронте.