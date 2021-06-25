Маск прокомментировал презентацию новой Windows 11

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX оценил презентацию новой версии операционной системы (ОС) Windows, которую ранее показала корпорация Microsoft. Об этом он написал в своем Twitter.

Бизнесмен призвал генерального директора Microsoft Сатью Наделлу вернуть медиаплеер Zune.

«Пришло время», — написал Маск в соцсети.

Zune — портативный медиаплеер 2006 года на Windows Embedded. Он включал в себя базовое программное обеспечение и интернет-сервис от Microsoft.

24 июня Microsoft представила новую версию ОС, которая получила название Windows 11. Она станет крупнейшим обновлением за последние шесть лет. Она выйдет с новым дизайном интерфейса. Например, было изменено меню «Пуск», его переместили в центр панели задач. Рядом с последним расположились иконки «Поиск», «Список задач» и «Виджеты».

Иконки встроенных в систему приложений и сервисов получили редизайн, а окна программ имеют обтекаемые скругленные углы, как и большинство элементов в новой ОС.