Google открывает первый оффлайн-магазин

Компания Google открывает свой первый розничный магазин в Нью-Йорке, сообщает The Verge.

В магазине будут продаваться собственные продукты компании, в частности телефоны Pixel, гаджеты Nest для умного дома и фитнес-трекеры Fitbit. Кроме того, будут представлены аксессуары от сторонних производителей, а также фирменную одежду Google — головные уборы или футболки.

Google характеризует магазин в Нью-Йорке как «первый», однако не раскрывает, когда и где могут быть открыты другие точки. В бутике будет предоставлять услуга ремонта телефонов Pixel и поддержки аппаратного обеспечения других продуктов компании. Кроме того, пользователи смогут обратиться в магазин по вопросам поддержки программного обеспечения устройств, однако для корпоративных клиентов этот вариант будет недоступен.

Магазин откроется 17 июня.

В марте текущего года Google продемонстрировала ранее неизвестные функции Android 12, а также представила обновления Wear OS и встроенного в Google-аккаунт менеджера паролей.