Суд оштрафовал Facebook еще на 17 млн рублей

Суд в Москве принял решение оштрафовать международную соцсеть Facebook на 17 млн руб. по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сообщили ТАСС в Таганском районном суде.

«Признал виновным Facebook по четырем протоколам, составленным ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»), и оштрафовал его на общую сумму 17 млн рублей», — заявили в пресс-службе суда.

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Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook еще по восьми протоколам на 26 млн руб. Поводом для штрафа стало систематическое неудаление запрещенного контента.