В России выпустят смартфоны на отечественной ОС «Аврора»

Российский дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» объявил о подготовке к запуску в России линейки смартфонов отечественной разработки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В семейство F+ pro войдут два смартфона, работать они будут на процессорах тайваньского чипмейкера Mediateк. В компании рассказали, что устройство будет обладать несколькими камерами в зависимости от модели, мощным аккумулятором, чипом NFC, поддержкой 4G/LTE и Wi-Fi и рядом других параметров, соответствующим современным требованиям потребителя к смартфону.

Выбор операционной системы производитель обещает устанавливать в зависимости от пожеланий заказчика. На выбор — «Аврора» или Android. Смартфоны с российской операционной системой уже проходят тестирование.

Производство будет развернуто в России. Первую партию смартфонов F+ pro на Android отгрузят заказчикам уже летом, устройства на «Авроре» ожидаются чуть позже. На первом этапе смартфоны будут доступны для корпоративного и государственного сектора.

Ранее китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android, доступ к которой он потерял из-за санкций со стороны США.