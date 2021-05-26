Илону Маску предложили инвестировать в Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил Илону Маску инвестировать в российский регион.

«Tesla — производитель экологичных автомобилей №1 в мире, Ростовская область — экологичный регион России №1. 25% проектов в России, связанных с ветроэнергетикой, локализованы в нашем регионе», — написал он в в Twitter, отметив Маска.

Глава области уточнил, что разделяет обеспокоенность американского предпринимателя в вопросах климата.

«Начните инвестировать в Россию с Ростовской области», — добавил Голубев.

Ранее губернаторы Калужской области, Московской области и глава Удмуртской Республики предложили Маску площадки для завода по изготовлению электромобилей. Позже Минпромторг пригласил главу Tesla обсудить возможность появления предприятия в России.