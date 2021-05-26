В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новую версию, в которой доступна функция ускоренного прослушивания голосовых сообщений. Об этом сообщает Android Police.

Теперь воспроизводить голосовые сообщения можно не только на стандартной скорости, но и увеличив ее в полтора или два раза. Для переключения скорости справа от дорожки аудиосообщения добавлена специальная кнопка.

Однако новая функция появилась еще не у всех пользователей. Чтобы получить к ней доступ, необходимо обновить WhatsApp до последней версии 2.21.100, которая уже доступна в приложении для iOS и Android.

Ранее WhatsApp уточнил, в течение какого периода начнет отключать звонки и сообщения пользователей, которые не согласны с новой политикой конфиденциальности мессенджера.

Также стало известно, что до 15 мая пользователи приложения смогут игнорировать новые правила конфиденциальности, однако позже WhatsApp примет санкции к тем, кто откажется их принимать. После мессенджер ограничит функции просмотра и отправки сообщения из приложения. Кроме того, через 120 дней мессенджер может удалить учетную запись пользователя, не принявшего новые правила.

WhatsApp обновил пользовательское соглашение, внеся в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало критику у пользователей мессенджера.