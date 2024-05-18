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ВСУ обстреляли Шебекинский округ

Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа

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Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал поселок Красное Шебекинского городского округа.

Он отметил, что никто из мирных жителей не пострадал. Имеются повреждения на сельскохозяйственном предприятии — пробита кровля и посечены фасады, повреждено оборудование, сельхозтехника и грузовой автомобиль.

Кроме того, повреждены линии электропередачи, без света частично остаются жители Красного, Мухина, Панкова и Первомайского. Оперативные службы находятся на месте.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области. Село расположено в Волоконовском районе. При обстреле никто не пострадал, однако в результате оказалась повреждена линия электропередачи, снабжающая светом две улицы.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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