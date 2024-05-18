Над рейхстагом 9 мая был запущен дрон с прикрепленным флагом России

В Берлине 9 мая мужчина запустил в бесполетной зоне над Рейхстагом беспилотник с прикрепленным к нему российским флагом и четырьмя георгиевскими ленточками. Об инциденте сообщила газета Tagesspiegel.

Аппарат пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров. Запустивший его мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте. Полиция столицы Германии начала расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении. БПЛА, российский триколор и георгиевские ленточки были конфискованы.

Отмечается, что вокруг здания Рейхстага в Берлине действует бесполетная зона радиусом более 5 км. Дронам разрешено летать там только при наличии специального разрешения. Нарушение данного правила может повлечь за собой юридические последствия.

До этого посольство России в ФРГ раскритиковало решение властей Берлина запретить российские флаги и атрибутику в День Победы. В диппредставительстве подчеркнули, что рассматривают действия властей немецкой столицы как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.

В Госдуме призвали Миранчука выйти с флагом РФ в финале Лиги Европы.