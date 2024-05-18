Оренбуржье получит 500 млн рублей из бюджета РФ на стимулирование занятости

Правительство РФ выделило Оренбуржью 500 миллионов рублей на стимулирование занятости после паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

«Средства пойдут на оказание поддержки работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда», — говорится в публикации.

Отмечается, что после паводка в зону подтопления в Оренбургской области попали предприятия, которые нуждаются в дополнительной рабочей силе для восстановления производства и ликвидации последствий стихийного бедствия.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, теперь предприниматели смогут привлекать для этого внештатных специалистов, которые стоят на бирже труда или находятся под риском увольнения, и получат на это субсидию в размере МРОТ с районным коэффициентом и страховыми взносами за три месяца на каждого работника. Также бизнес получит по 86 тыс. рублей на заработную плату каждого работника и по 10 тыс. рублей на оснащение временного рабочего места.

Таким образом, к устранению последствий паводка могут быть привлечены более 5,5 тыс. человек.

По данным на 3 мая, пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили 3 млрд рублей.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.