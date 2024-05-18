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В США предложили Украине принять нейтралитет перед переговорами с РФ

TAC: нейтралитет Украины поможет ей договориться о мире с Россией

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Александр Кряжев/РИА Новости

Принятие Украиной нейтралитета станет мощным сигналом Запада о готовности к миру с Россией. Об этом говорится в материале The American Conservative.

«Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение для любого будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для Москвы, что Вашингтон и Киев серьезно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе», — пишет издание.

Авторы материала отмечают, что с учетом нынешних реалий Киев при поддержке Белого дома должен использовать все дипломатические инструмент, пока ситуация не ухудшилась еще больше. Вместе с тем, обещания о вечной помощи Украине, которые не могут быть выполнены, вредят будущему страны и отбивают у ее властей желание проводить соответствующие политические шаги.

В апреле бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что нейтральный статус страны является залогом ее независимого и спокойного развития. При этом он подчеркнул, что на данный момент речи о перемирии в рамках украинского конфликта не идет, поскольку оно равносильно заморозке конфликта.

Ранее Путин прояснил позицию России по переговорам с Украиной.

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