Президент Грузии наложила вето на законопроект об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я наложила вето на «русский» закон», — сказала Зурабишвили на брифинге.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

Позднее в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

15 мая газета Financial Times писала, что Евросоюз может отложить решение о начале переговоров о вступлении Грузии в содружество, если закон об иностранных агентах вступит в силу.

Ранее в Грузии обвинили европейских министров в попытке свергнуть власть в стране.