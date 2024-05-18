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Назван победитель юмористического шоу «Звезды»

Команда комика Дениса Дорохова выиграла 20 миллионов рублей на шоу «Звезды»

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Софья Сандурская/ТАСС

Команда «Регионы» комика Дениса Дорохова победила в юмористическом шоу «Звезды» и получила 20 миллионов рублей.

«Чемпионом сезона номер один в шоу «Звезды» становятся Денис Дорохов и команда «Регионы», — заявил ведущий шоу Азамат Мусагалиев.

В рамках финального выпуска каждый из членов жюри придумал свою номинацию, в рамках которой и отдавал свой кубок полюбившейся команде. Блогер Валя Карнавал отдала «Открытие года» «Регионам» и напомнила, что сама выросла в небольшом городке. «Песню года» от Сергея Жукова получил Филипп Киркоров и команда «Борцы» за самый неожиданный дуэт.

Рэпер Тимати отдал «Лучшую пародию» команде из Красноярска и Джигану, а дизайнер Артемий Лебедев подарил награду за «Лучшую шутку» Александру Ревве и комикам из «Студии союз». Гарик Харламов отдал свой голос в пользу Леры Кудрявцевой и вручил ей «Разрыв года» за разрыв коленных связок.

Ранее Фадеев опубликовал фото с новым составом Serebro.

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