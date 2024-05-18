Отступление спецподразделения ГУР Украины в Харьковской области попало на видео

Появились кадры отступления спецподразделения «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины в результате боев на северо-западе Волчанска. Видео опубликовал Telegram-канале «Военный осведомитель».

На видеозаписи видно, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуируют раненого бойца и отступают с улиц Волчанска. При этом военные попутно отстреливаются от преследующих их российских подразделений.

17 мая глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что бои в городе Волчанске продолжаются, а каждая освобожденная улица является результатом сложных сражений.

До этого Ганчев заявил, что ВС России взяли под контроль более 200 квадратных километров территории Харьковской области. Была частично освобождена северная часть региона. Он отметил, что сейчас идут зачистки в Волчанске. По словам Ганчева, российские войска продвигаются вглубь территории.

Ганчев назвал темп продвижения ВС РФ в Харьковской области очень серьезным, подчеркнув, что Вооруженных сил Украины сейчас паническое настроение. Он добавил, что, по информации от местных жителей, солдаты ВСУ не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.