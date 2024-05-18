Член совдира «Динамо» Степашин одним словом ответил на вопрос о новом контракте Лички

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин после победы бело-голубых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» заявил, что контракт с тренером команды Марцелом Личкой будет продлен, передает «Чемпионат».

«Новый контракт будет у Марцела? Конечно», — сказал Степашин.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

«Крылья Советов» расположились на восьмой строчке, набрав 40 баллов.

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» в это же время сыграют с «Пари НН».

Ранее лидеру «Динамо» посоветовали уезжать в Европу.