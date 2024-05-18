Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажира поезда с крупной партией мефедрона поймали на Кубани

На Кубани поймали пассажира поезда с крупной партией мефедрона

На Кубани полицейские поймали 29-летнего пассажира поезда с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на станции Кавказская. Сотрудники патрульно-постовой службы в следовавшем из Петербурга в Махачкалу поезде вывили пассажира с запрещенным грузом. Полицейские изъяли у ранее судимого за наркотики мужчины килограммовый пакет с мефедроном, что является особо крупным размером.

Выяснилось, что злоумышленник приобрел наркотики в интернете и забрал из тайника в поселке Ленобласти. Запрещенное вещество он планировал сбыть в городе Невинномысске Ставропольского края.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Его пометили в изолятор. Расследование продолжается.

Ранее неизвестные накачали наркотиками и изнасиловали пассажирку поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами