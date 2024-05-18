Пассажира поезда с крупной партией мефедрона поймали на Кубани

На Кубани полицейские поймали 29-летнего пассажира поезда с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на станции Кавказская. Сотрудники патрульно-постовой службы в следовавшем из Петербурга в Махачкалу поезде вывили пассажира с запрещенным грузом. Полицейские изъяли у ранее судимого за наркотики мужчины килограммовый пакет с мефедроном, что является особо крупным размером.

Выяснилось, что злоумышленник приобрел наркотики в интернете и забрал из тайника в поселке Ленобласти. Запрещенное вещество он планировал сбыть в городе Невинномысске Ставропольского края.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Его пометили в изолятор. Расследование продолжается.

Ранее неизвестные накачали наркотиками и изнасиловали пассажирку поезда.